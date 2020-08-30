شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يؤكد كره دول بالمنطقة لنهوض مصر واستخدام الإخوان لتزييف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى على السيد، إن هناك دولا عديدة في المنطقة تكره النهوض لمصر ومشروع نهضة مصر، وهو ما يدفع تلك الدول لتحريض الإخوان على تزييف الحقائق ونشر الشائعات وتدشين حملات تحريضية ضد الدولة المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات للإعلامية ندى رضا، على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تحقق إنجازات عديدة في العديد من المجالات، وهو ما يغضب جماعة الإخوان لذلك تسعى من خلال قنواتها التحريضية التشكيك في تلك الإنجازات.

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وأوضح الكاتب الصحفى، أن الجماعة تعتمد على تزييف التصريحات الخاصة بالمسئولين بجانب الفيديوهات والصور المفبركة في حملاتها التي تستهدف نشر الأكاذيب والشائعات، مشيرا إلى أن الجماعة من خلال هذا المخطط تسعى لخدمة الدول التي تعادى مصر وتسعى لإسقاطها.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن الرد على هذه الأكاذيب التي تنشرها جماعة الإخوان يتم من خلال نشر الحقائق التي ترد على تلك الأكاذيب وتوضيح حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.