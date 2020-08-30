شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير وثائقى يكشف فضائح نظام قطر ودعمه المستمر للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرائم وفضائح عديدة يقوم بها النظام القطري، فى العديد من الدول من خلال توفير الدعم الكامل لجماعات الإرهاب، وتوفير لهم الأبواق المختلفة مثل شبكة الجزيرة، وعدد من المواقع التى تعمل على بث الأكاذيب والتحريض ضد الدول العربية من أجل تنفيذ أجندة تميم ونظامه، وتستمر انتهاكات تميم ضد معارضيه، ودعمه المستمر للإرهاب بصوره المختلفة فى المنطقة، إضافة إلى رعايته لعناصر الإرهاب فى الإمارة الصغيرة.

مؤخرا كشف تقرير وثائقى أعدته مؤسسة ماعت بعنوان قطر الجانب المظلم، كشفت فيه العديد من الجرائم التى قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.

واستعرض التقرير الذى كشف مصادر التمويل القطرية التى تحصل عليها جماعات الإرهاب فى العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بن حمد فى المنطقة، إضافة إلى ما يقوم به لتهديد المنطقة المستمر من خلال إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب فى الدوحة.

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كما كشف الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة، تكشف عن الوجه الحقيقى لقطر وأميرها ونظامها الإرهابي، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التى بينت وجه تميم وأعوانه من الإرهابيين، ومعاداتها للدول العربية والتحريض المستمر ضدها، الذى أدى إلى خسائر كبيرة فى الدوحة.