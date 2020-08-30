شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسعى قنوات الإخوان للتشويش على أهمية المشروعات القومية؟ خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الإعلام المعادى للدولة المصرية دائما ما يسعى للتضليل وتلوين الحقائق ومحاولة اللعب على أكثر من وتر فى شأن مهاجمة المشروعات القومية التى تفتتحها الدولة ومنها التناول من خلال التكلفة العالية وزاوية الأولوية ومدى الاحتياج له، كما أن قنوات الإخوان دائما ما تستثمر فى أخطاء غير مقصودة قد تقع من بعض الجهات .

وأِشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن قنوات الإخوان لا تبتكر ولا تخترع ولا تنفرد بجديد وإنما توظف الأخبار المضللة وتسعى لإشاعة حالة من اليأس والالتفاف على الانجاز التى تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأنه إنجاز مرئى أمام أعين المصريين ويحاول إقناعهم والإدعاء بأنها ليست نهضة بل هذه مشروعات والتشكيك فى شرعية هذا الإنجاز المرئى حتى يجعل المواطن غير متقبل له .

وأضاف إلى أنها تتلاعب على قضية الأولويات والتشويش على أهمية هذه المشروعات بجانب استهداف رئيس الدولة نفسه من خلال تزييف تصريحات الرئيس والتأكيد على معنى غير المعنى الذى صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن هناك تنسيقا يتم بين القنوات الإعلامية المعادية وتوزيع للأدوار فى آليات تلوين الحقائق.

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وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن عدد من الملفات الشائعة والتى يأتى على رأسها مخالفات البناء، حيث أكد على خطورة هذا الملف بشكل يشبه خطر قضية سد النهضة، مشددا على أن الدولة لم تتخذ أى إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، حيث تم الحديث عنه منذ 3 سنوات.، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التى تعمل على تأليب الرأى العام من خلال قلب الحقائق، محذرا من الانزلاق وراء الشائعات التى لا ترضى الله سبحانه وتعالى".

وقال أن هناك حملات تشكيك فى كل المشروعات التى تقوم بها الدولة، متابعا: "فى كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبى على اللى إحنا بنعمله، ولكن الهدف من هذه المشاريع هى المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا..يا رب تبقوا زينا فى أن انتوا تعملوا حساب ربنا.. أنتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر.. هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاى".