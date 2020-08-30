الدخول المدرسي.. خبير نفسي يدعو الآباء إلى عدم اعتماد التعليم عن بعد واصفا إياه: بـ”المذبحة النفسية للطفل”

دعا جواد المبروكي، طبيب نفساني، وباحث، وخبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي، والعربي، جميع الآباء إلى اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة، مع بداية الموسم الدراسي، وعدم الاعتماد على التعليم عن بعد، واصفا إياه بـ”المذبحة النفسية للطفل”.

واعتبر المبروكي، في تقرير له، أن “مرحلة بداية العام الدراسي مهمة للأطفال، إذ تمثل نهاية فترة العطلة، وبداية العام الدراسي، وتسمح للطفل بالتحول من حالة إلى أخرى، أي من طفل إلى طفل كبير، أو من طفل كبير إلى مراهق، مشيرا إلى أنه من دون دخول مدرسي لا يمكن أداء هذه الطقوس، ويظل الطفل في حالة ارتباك، ويفقد اتجاهاته”.

وأفاد جواد المبروكي أن التعليم عن بعد يضع الطفل في عزلة اجتماعية، مبررا ذلك بأن الدور الأساسي للمدرسة لا يقتصر على التدريس، فقط، بل يشمل دور التنشئة الاجتماعية للطفل، حيث يلتقي الطفل في المدرسة بالعالم الخارجي، ويتعلم كذلك العيش المشترك مع أقرانه ومع الشخص البالغ، الذي يتمثل في شخص المعلم حيث يتعلم الطفل الحياة المجتمعية، والمشاركة، والتكامل، والمساعدة المتبادلة، وهكذا تُحول المدرسة الطفل إلى مواطن اجتماعي.

وأوضح المصدر نفسه أن المدرسة لها دور مهم في حب المعرفة لدى الطفل، إذ تساعده على إدماج التعليم في ذهنه، وتصبح المدرسة فضاء شخصيا، ومشتركا في آن واحد مع التلاميذ، والبالغين الآخرين (فريق التدريس).

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وبتعرف الطفل على الفضاء المادي المدرسي، يطور في ذهنه إحساسًا جديدًا بالانتماء إلى عالم آخر مختلف عن عالمه الأسري، وهذه مرحلة جديدة في تحول شخصيته، وتجاربه، وهكذا يربط الحبل السري بالمعرفة.

أما التعليم عن بعد، بحسب جواد المبروكي، فلا يمنح الطفل مثل هذا التمثيل العقلي للمدرسة، لأن الشاشة الزرقاء تبقى تمثل في تصوراته الذهنية الألعاب الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنها قررت، رسميا، اعتماد صيغة التعليم عن بعد، خلال الموسم الدراسي 2020-2021، وذلك في سياق وضع الطوارئ الصحية، التي تعيشها المملكة جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه، نظرا إلى الوضعية الوبائية المقلقة، التي تعيشها بلادنا، حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية، وعدد الأشخاص في وضعية حرجة، وعدد الوفيات، فإنها تنهي إلى علم كافة التلاميذ، ونساء ورجال التربية والتكوين، والأسر، أنها قررت اعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020، الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة إلى جميع الأسلاك، والمستويات في كافة المؤسسات التعليمية العمومية، والخصوصية، ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير “تعليم حضوري” بالنسبة إلى المتعلمين، الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكنهم من ذلك.