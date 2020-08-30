بعدما خطفت “القايدات” الأضواء زمن الجائحة.. فيلم “القايدة حنان” يحكي قصة قائدة ويعيد أسماء بارزة إلى الواجهة – صور

يصور طاقم فيلم “القايدة حنان”، الذي تشارك فيه كوكبة من الممثلين، ذوي المسار الفني الطويل، أحداثه بعد استئناف أنشطة التصوير، التي توقفت في بداية الجائحة.

وعلم “اليوم 24” أن طاقم الفيلم القصير “القيادة حنان” يصور في الفترة الحالية مشاهده في نواحي بلقصيري، تحت إشراف المخرج، حميد بوغالم.

وأضافت المصادر نفسها أن الأدوار الرئيسية في الفيلم يلعبها كل من فاطمة بوجو، ومحمد اليزيدي “مشموم”، ومحمد حراكة، وفتيحة وتيلي، وفتون العلمي، وأحمد بحدة.

وتدور أحداث الفيلم عن تعيين جديد لقائدة في منطقة قروية، يسود فيها الفكر الذكوري، حيث لم تحظ بالترحيب، وعلى الرغم من ذلك باشرت عملها بمجموعة من المبادرات لصالح المرأة القروية، وتشجيع النساء على تأسيس تعاونيات نسائية لضمان تحقيق مردود مالي يحسن وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية.

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ومن أهداف العمل الجديد مجموعة تثمين دور المرأة، وانخراطها في النشاط الانتاجي، وإبراز مكانتها، وتفوقها، وقدراتها، التي يعود بالنفع على المجتمع.

ويستمر قطاع إنتاج الأعمال التلفزية في التعافي تدريجيا من الجائحة، إذ عادت الحياة إلى بلاطوهات التصوير من جديد، منذ أسابيع، ومستمرة إلى غاية يومنا الحالي.

