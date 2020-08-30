شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثي نهب 40 مليارًا من عائدات النفط والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي سحبت 40 مليار ريال من عائدات النفط، وقالت: "أدخلنا السفن إلى ميناء الحديدة رغم نهب الحوثي لعائدات النفط"، مشيرة إلى أنها تقدمت بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال النفط.

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