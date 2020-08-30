المجلس العالمي للتسامح والسلام يبحث تعزيز التعاون مع البرلمان النمساوي

بحث وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس - خلال زيارته البرلمان النمساوي - مع سعادة إيفا ديزدزيك عضوة البرلمان النمساوي - المتوقع رئاستها للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في الدورة المقبلة - سبل نشر قيم التسامح والسلام في أوروبا والعالم. كما بحث الجانبان أهم التحضيرات اللازمة لعقد جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام القادمة في العاصمة النمساوية فيينا .. واطلع الجروان على مقر البرلمان النمساوي والقاعات التابعة لعقد اجتماعات اللجان. وأشادت السيدة دزيدزبك بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قضايا التسامح والسلام حول العالم، من خلال برلمانه الدولي وأعضائه حول العالم، وأثنت على دور الجمعية العامة للتسامح والسلام وما تقدمه من دعم لكافة الجهود الدولية في التسامح والسلام. Advertisements وتابع وفد المجلس الإجراءات النهائية لفتح مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة النمساوية فيينا والذي سيكون مقرا إقليميا للمجلس لتعزيز التسامح ورفع قيمه في أوروبا والعالم ككل.

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