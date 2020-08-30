مصدر: كتل ترفض تولي من عليه تهم فساد رئاسة اللجنة التي تحدث عنها الكاظمي

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن رفض كتل سياسية تولي من عليه تهم فساد رئاسة اللجنة التي تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلا سياسية ترفض تولي من عليه تهم فساد رئاسة اللجنة التحقيقية التي تحدث عنها الكاظمي اليوم والتي تختص بقضايا الفساد".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتل هددت باتخاذ مواقف شديدة خلاف ذلك".

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.