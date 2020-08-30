العتبة الحسينية تصدر توضيحا بشأن رسالة الى الحشد نسبت للكربلائي

اصدرت العتبة الحسينية، الاحد، توضيحا بشأن رسالة الى الحشد الشعبي نسبت لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي.
وذكرت العتبة في بيان تلقته الخليج 365، ان "ما نُشر مؤخراً في بعض المواقع من رسالة صوتية لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يشكر فيها بعض القوات الأمنية على أنّ الرسالة صدرت هذا اليوم ليس صحيحاً".
واكد ان "الصحيح أنّ التسجيل قديم وتم حذف بعض المقاطع واضافة البعض بما يلائم من اراد نشر المقطع ، والمأمول من الجميع توخي الدقة في تناقل ما ينسب إلى المرجعية وممثليها".
واكد ان "الصحيح أنّ التسجيل قديم وتم حذف بعض المقاطع واضافة البعض بما يلائم من اراد نشر المقطع ، والمأمول من الجميع توخي الدقة في تناقل ما ينسب إلى المرجعية وممثليها".
ونقل موقع الحشد الشعبي، الاحد، رسالة من ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، تضمنت الشكر لالوية الحشد الشعبي المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء، مؤكدا ان الحشد ما زال على عهده في اكمال مسيرة الجهاد.
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