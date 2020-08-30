إيران.. إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة على موكب عاشوراء قرب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية الأحد، عن إصابة 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم بسيارة على موكب عاشوراء يوم أمس السبت في مدينة قدس غرب محافظة طهران.
وقال نائب قائد شرطة غرب طهران مهدي سربناه في تصريح صحفي، إن سيارة من نوع "بيجو" كان يقودها رجل ثمل ويرافقه في السيارة عدة أشخاص، هاجم بسيارته موكب عاشوراء في ساحة بهاران ولاذ بالفرار.
وتابع سربناه أن سائق السيارة وبعد أن دهس عدة أشخاص في الموكب توجه نحو ساحة مصلى المجاورة ودهس عددا آخر من المارة، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله بعد ساعات في شارع الإمام الحسين في البلدة، فيما فر بقية الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة.
بدورها، أكدت الشرطة أنه لا تتوفر إحصائية دقيقة حول عدد المصابين، مشيرة إلى إصابة ستة على الأقل وفق تقديرات أولية، وأضافت أن الحادث قيد التحقيق دون أن تشير إلى أي طابع إرهابي للحادث.
وتابع سربناه أن سائق السيارة وبعد أن دهس عدة أشخاص في الموكب توجه نحو ساحة مصلى المجاورة ودهس عددا آخر من المارة، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله بعد ساعات في شارع الإمام الحسين في البلدة، فيما فر بقية الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة.
بدورها، أكدت الشرطة أنه لا تتوفر إحصائية دقيقة حول عدد المصابين، مشيرة إلى إصابة ستة على الأقل وفق تقديرات أولية، وأضافت أن الحادث قيد التحقيق دون أن تشير إلى أي طابع إرهابي للحادث.
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