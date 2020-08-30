تقرير: ميسي يمكنه الرحيل مجانا عن برشلونة بشرط واحد

رياضة 2020-08-30 | 20:01 3,270 مشاهدة

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن هناك شرطا واحدا يسمح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالرحيل عن النادي الكتالوني مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحسب الإذاعة الإسبانية، فإن عقد ميسي مع برشلونة يتضمن بندا ينص على أنه "لن يتم تطبيق الشرط الجزائي على الرحيل، حال أعلن ميسي بنفسه الرحيل من جانب واحد اعتبارا من نهاية موسم 2019-2020". وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، بعض تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، بعد أن أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا رسميا اليوم الأحد أكدت فيه أن ميسي لن يرحل عن برشلونة إلا بدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.وحسب الإذاعة الإسبانية، فإن عقد ميسي مع برشلونة يتضمن بندا ينص على أنه "لن يتم تطبيق الشرط الجزائي على الرحيل، حال أعلن ميسي بنفسه الرحيل من جانب واحد اعتبارا من نهاية موسم 2019-2020". وتقدم ميسي الثلاثاء الماضي بطلب لبرشلونة للسماح له بالرحيل مجانا عن النادي الكتالوني الصيف الحالي، وهو ما ترفضه إدارة برشلونة. ويصر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على الحصول على قيمة فسخ عقد ميسي حال أصر اللاعب الأرجنتيني على الرحيل عن النادي.



يذكر أن غياب ميسي عن حضور اختبارات الكشف عن فيروس يذكر أن غياب ميسي عن حضور اختبارات الكشف عن فيروس كورونا اليوم، يعني غيابه عن التواجد في التدريبات، وهي إشارة واضحة لثقة النجم الأرجنتيني بأحقية موقفه بالرحيل.

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