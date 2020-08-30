الإمارات أول دولة عربية تمنح "إجازة الوالدية" للعامل في القطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أصبحت الإمارات أول دولة عربية، تمنح ”إجازة الوالدية“ للعاملين في القطاع الخاص مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل لرعاية أطفالهم، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ اليوم الأحد، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله.

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ويستهدف المرسوم بقانون تعزيز ريادة الدولة، ورفع تنافسيتها في مجال التوازن بين الجنسين، وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري، وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وتعد ”الإجازة الوالدية“ أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تمنح للموظف ”الأب أو الأم“ خلال فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.

وتعزز هذه الخطوة بيئة العمل في القطاع الخاص بالدولة لمواءمة المرحلة المقبلة ضمن توجهات الدولة للاستعداد للخمسين عامًا المقبلة.