شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: بلطجية خامنئي قتلوا 1500 إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردت الخارجية الأمريكية بقوة على تغريدات المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، وطالبته بأن يوقف القمع والقتل والدمار الذي يمارسه في بلده.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس في تغريدة على صفحتها في تويتر، «بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلا على الأقل. هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج».

وجاءت كلمات أورتاغوس ردا على تغريدة لخامنئي قال فيها: «حين ينزل الشبان الأمريكيون إلى الطرقات، لا يمكنهم التأكد من أن أي مختل سيوجه النار إليهم ويقتلهم»، مرفقا تغريدته بوسم «جاكوب بليك».

وكانت مدينة كينوشا المطلة على بحيرة ميشيغان والتي يغلب البيض على سكانها ويقطنها نحو 100 ألف شخص تحولت إلى أحدث بؤرة ساخنة في صيف حافل بالاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك -29 عاما من أصول أفريقية -.