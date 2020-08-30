نتنياهو يكشف عن محادثات «سرية» مع زعماء دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية "بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره اليوم الأحد، إن هناك محادثات سرية بزعماء عرب ومسلمين للوصول إلى تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

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وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تحدث إلى مسئولين من السودان وتشاد وسلطنة عُمان.

وكان كوشنر قد وصل صباح اليوم الأحد إلى القدس المحتلة، يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين.

وسيعقد نتنياهو عدة لقاءات مع مسئولين إمارتيين غدًا، الإثنين، لترسيم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي للسلام بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الجاري.