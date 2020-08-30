أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات تحلّق عبر أجواء السعودية

ذكرت وسائل إعلامية أن الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، ستحلق عبر أجواء السعودية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ووكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مصادر لهما قولها إن المملكة العربية السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "إل عال" غداً الإثنين من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

وستقل الرحلة وفداً أمريكياً يضم كلاً من من كبير مستشاري وصهر رئيس الولايات المتحدة جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، بينما سيترأس وفد إسرائيل رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وقالت الصحيفة العبرية إن كوشنر يبذل جهوده لإقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإرسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى إلى أبوظبي الإثنين، بالتزامن مع وصول البعثة الأمريكية الإسرائيلية إلى العاصمة الإماراتية.

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وأكدت وكالة "رويترز" هذا النبأ، حيث رد مصدر تحدث لها، على سؤال عما إذا كانت الطائرة ستعبر أجواء السعودية حتى يتسنى لها قطع الرحلة في 3 ساعات و20 دقيقة، بالإيجاب، وطلب المتحدث عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته لحين صدور إعلان رسمي.

وسيكون هذا أول إقرار علني بدخول طائرة إسرائيلية رسمية المجال الجوي السعودي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في وقت سابق اليوم أن إسرائيل ستنفذ غداً الاثنين أول رحلة تجارية جوية في التاريخ إلى الإمارات، ستحمل وفدين إسرائيلياً وأمريكياً رفيعي المستوي.

وستقل طائرة لشركة "إلعال" الإسرائيلية الوفدين إلى أبوظبي لإجراء محادثات بهدف وضع اللمسات النهائية على اتفاق يؤسس لعلاقات مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.