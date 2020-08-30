العصبة الاحترافية لكرة القدم “تؤجل” مباراة نهضة الزمامرة والمولودية الوجدية

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة نهضة أتليتك الزمامرة ونادي المولودية الوجدية، المبرمجة سلفا اليوم الأحد إلى موعد لاحق.

وجاء قرار التأجيل بناء على قرار السلطات المحلية بعدم الترخيص بإجراء مباراة نهضة أتليتك الزمامرة ونادي المولودية الوجدية عن الدورة 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي نهضة أتليتك الزمامرة والتي كشفت نتائجها عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كوفيد19، وفق بلاغ للعصبة.

وتواصل العصبة الاحترافية تأجيل المباريات نتيجة توالي تسجيل حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في صفوف العديد من الفرق، الشيء الذي سيحكم على نهاية منافسات البطولة بالتأخير.