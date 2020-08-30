مفاجأة.. عبد العزيز الستاتي في كليب ابنته” إيلي”

تحضر مغنية الراب “إيلي”، لأغنية جديدة، سيكون بطلها والدها الفنان، عبد العزيز الستاتي، الذي انقطعت علاقتها معه برغبة منه، منذ سنوات

وبعد خروج إلهام العرباوي، في تصريحات سابقة، للتعبير عن رغبتها في الصلح مع والدها، وعودة المياه إلى مجاريها، وأمام عدم تفاعله مع الموضوع، ارتأت أن تعبر عما يخالجها، بأسلوب فني، وحضرت أغنية عنه تصدر على شكل كليب.

مصادر “اليوم 24” كشفت أن إلهام استعانت بشخص شبيه بوالدها، عبد العزيز الستاتي، ليكون حاضرا معها في الكليب، ويجسد دوره.

وينكر عبد العزيز الستاتي علاقته بابنته إلهام، نتيجة نمط عيشها، الذي اختارته، على الرغم من معارضته، بينما لا تزال هي منذ سنوات تحاول التودد إليه، بغية عودة علاقتهما إلى الوضع الطبيعي المفترض.