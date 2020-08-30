القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل (66 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن سلم في قرية حرفيش بمنطقة الجليل الأعلى، مساء اليوم الأحد.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وأعلن المستشفى عن وصول المصاب وهو فاقد الوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، حيث يعاني من جراح خطيرة في منطقة الرأس.
هذا، وأدخل المصاب إلى غرفة العمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له في قسم العلاج المكثف.
كانت هذه تفاصيل خبر حرفيش: إصابة خطيرة لشخص سقط عن سلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.