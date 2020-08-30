الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ919 و444 إصابة خطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 429 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 20,305، بعد تعافي 92,796 (545 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 114,020.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:55 من مساء اليوم، بلغ 5,857؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 897 إصابة، بعد إجراء 10,592 فحصا.

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وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 919 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 444، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 127 حالة، في زيادة بواقع 11 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 897 مريضًا بكورونا، بينهم 190 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 19,408 مصابين العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.