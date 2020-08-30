رام الله: اعتقال المشتبه بهم بإطلاق نار أدى لمقتل شابة بزفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أنها قبضت على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله أمس السبت، والذي تسبّب بمقتل شابة (26 عاما) وإصابة شقيقتها.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، أن الشرطة "اعتقلت إضافة إلى الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار، أصحاب حفل الزفاف، وهم العريس ووالده وأشقاؤه".
وأوضح ارزيقات أن "الحفل (أُقيم) بشكل مخالف لإجراءات الطوارئ"، مشيرا إلى أن أصحاب الفرح؛ "قاموا بنقل الحفل واستكماله بإحدى القرى المجاورة بعد وقوع الجريمة".
وأكد على ضرورة الالتزام بعدم إقامة الحفلات والتجمعات تتفيذا لتعليمات قانون الطوارئ وعدم إطلاق النار في المناسبات.
وقتلت الشابة مجد عمر البابا (26 عاما)، أمس السبت، متأثرة بجراحها الحرجة التي أصيبت بها من جرّاء تعرضها لإطلاق نار خلال حفل زفاف أقيم بمخيم الأمعري في رام الله.
وقال ارزيقات أمس، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول فتاتين إلى المجمع الطبي إثر إصابتهن بالرصاص.
وأوضح أن إحداهن أصيبت بالرقبة وأعلن الأطباء وفاتها بعد وصولها بلحظات، كما أصيبت شقيقتها بعيار ناري في اليد.
وأكد العقيد ارزيقات أنه بعد التحقيقات الأولية تبين أن الفتاة وشقيقتها أصيبتا خلال إطلاق نار في حفل زفاف أثناء تواجدهما على شرفة منزلهما.
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