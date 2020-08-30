الجامعة العربية تنظم الاجتماع الخامس عشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية

الأحد 30 أغسطس 2020

نظمت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس الاجتماع الخامس عشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية على مستوى كبار المسؤولين ،برئاسة مشتركة من قبل الجمهورية التونسية"الرئاسة الحالية للقمة العربية" وجمهورية جنوب افريقيا "الرئاسة الحالية للقمة الافريقية".



وترأس وفد الامانة العامة السفير خالد بن نايف الهباس الامين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية فيما ترأس وفد مفوضية الاتحاد الافريقي السفيرة اميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى مشاركة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمعهد الثقافي الافريقي العربي.

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وافاد بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بأن هذا الاجتماع يعتبر احد الاجتماعات الدورية لمتابعة مسيرة الشراكة العربية الافريقية لاستعراض المواضيع والبرامج المشتركة المتعلقة بالتعاون العربي الافريقي بما في ذلك التحضير والاعداد للقمة العربية الافريقية الخامسة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة في المجالات المختلفة مثل مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي وخطة العمل العربية الافريقية المشتركة واللجنة الثلاثية الخاصة بدعم فلسطين /المكونةً من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي/.