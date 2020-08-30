شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص بالرصاص في تظاهرات بمدينة بورتلاند الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، مقتل شخص بالرصاص، خلال صدامات بين متظاهرين مساء أمس في المدينة.

وأفادت الشرطة في بيان لها اليوم الأحد، أن إطلاق النار وقع في وسط المدينة عندما سمع رجال الشرطة صوت طلقات من أحد الأحياء ووجدوا في المكان ضحية مصاب برصاص في الصدر، مشيرة إلى فتح تحقيق بالجريمة.