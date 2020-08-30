شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 77 إرهابيا خلال عمليات نوعية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم إصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر

وقالت أنه تم تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 77 ارهابيا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

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كما تم تنفيذ عمليات نوعية انتهت إلى مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة بحوزتهما 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم إصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.