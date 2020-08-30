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باكستان تفرض الطوارئ لمواجهة موجة جديدة من الفيضانات

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فرضت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في المناطق القريبة من ضفاف الأنهار ومجاري السيول في إقليمي البنجاب والسند تحسباً لموجة جديدة من الفيضانات والسيول المصاحبة لسلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين مما زاد من مخاوف حدوث فيضانات وسيول.

وأضافت أن نحو 40 منطقة مهددة بالفيضانات في إقليم السند، ويجري إجلاء السكان الذين يعيشون على ضفاف نهري جيلوم وتشيناب في إقليم البنجاب.

وشهدت باكستان الأسبوع الماضي موجة قوية من الأمطار الموسمية صنفتها دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بأنها الأقوى منذ 90 عاماً، وأدت إلى حدوث فيضانات وسيول في أنحاء مختلفة من البلاد، وغمرت المياه معظم أحياء كراتشي كبرى مدن باكستان التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.

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