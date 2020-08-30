قوة امنية تعالج جسما غريبا وضع امام منزل في البصرة

اعلنت شرطة محافظة البصرة، الاحد، تفيكيك "جسم غريب" وضع امام منزل في منطقة الجمعيات وسط المحافظة. وقال بيان لمديرية مكافحة المتفجرات تلقته الخليج 365، "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة البصرة في منطقة الجمعيات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وعند الوصول تبين وجود رمانة يدويه هجومية موضوعه داخل وعاء فلين (سفري )أمام باب دار احد المواطنين".



واضاف البيان انه "تم معالجة الرمانة وتأمينها وفق الاجراءات القياسي".

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