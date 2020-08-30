لليوم الثاني.. السعودية تسجل اقل من الف اصابة يومية بكورونا

أعلنت السلطات السعودية، الاحد، تسجيل أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تراجع هذا المؤشر مع تسجيل 30 وفاة مقابل 27 أمس السبت.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية انخفاضا متواصلا، حيث سجلت في البلاد يوم 27 أغسطس 1019 حالة، وفي 28 أغسطس 1069، وفي 29 أغسطس 987، وذلك للمرة الأولى حينما تراجع هذا العدد إلى أقل من ألف منذ 4 أشهر.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بتسجيل 30 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 3870.
ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ هذا العدد في 27 أغسطس 30 حالة، وفي إحصائية 28 أغسطس 28 متوفيا، وفي 29 أغسطس 27 حالة.
كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 289667 شخصا بعد تسجيل 1226 حالة شفاء جديدة.
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