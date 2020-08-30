لليوم الثاني.. السعودية تسجل اقل من الف اصابة يومية بكورونا

وذكرت وزارة الصحة السعودية، ان " عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 910 حالات جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 314821 شخصا، 21284 حالة منها نشطة و1545 حرجة".ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية انخفاضا متواصلا، حيث سجلت في البلاد يوم 27 أغسطس 1019 حالة، وفي 28 أغسطس 1069، وفي 29 أغسطس 987، وذلك للمرة الأولى حينما تراجع هذا العدد إلى أقل من ألف منذ 4 أشهر.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بتسجيل 30 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 3870.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ هذا العدد في 27 أغسطس 30 حالة، وفي إحصائية 28 أغسطس 28 متوفيا، وفي 29 أغسطس 27 حالة.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 289667 شخصا بعد تسجيل 1226 حالة شفاء جديدة.المصدر: