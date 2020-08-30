صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

كشف دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاحد، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 346 في الكرخ، فيما أشارت إلى تماثل 3860 حالة للشفاء. Advertisements وأدناه تفاصيل الاصابات التي سجلت في الكرخ:

أبو غريب ——— 10

ابو دشير ——— 12

الاسكان ———- 3

الاعلام ———— 9

البياع ———— 7

التاجي ———- 9

التراث ———- 2

الحرية ———- 18

الخطيب ——- 1

الدورة ———- 26

الدولعي ——— 6

الرحمانية ——- 1

السيدية ——— 7

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ——— 1

الشعلة ——— 21

الصالحية ——- 5

الطارمية ——— 15

الطوبجي ——— 1

العطيفية ——- 3

الغزالية ———- 17

القادسية ——— 3

الكاظمية ——— 15

اللطيفية ———- 4

المحمودية ——- 17

المعالف ——- 3

المنصور ———- 3

النصر والسلام —— 5

الوشاش ———— 1

اليرموك ———- 2

اليوسفية ———- 3

حي الجامعة —— 3

حي الجهاد ——— 24

حي الخضراء ——- 1

حي العامل ——— 27

حي العدل ——— 8

حي الفرات ——— 9

سويب ————- 3

سبع البور ——— 6

كرادة مريم ——— 2

ناحية الرشيد ————- 4

سكنة جانب الرصافة —- 11

محافظة الانبار ———- 2

محافظة المثنى ——— 1

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة بابل ———— 2

محافظة ديالى ———- 1

محافظة كربلاء ——— 2

محافظة واسط ——— 1

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