دولة اوروبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ حزيران

وأعلنت الحكومة أن شخصا واحدا توفي بالمرض في غضون 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 41478 شخصا.

وأمس السبت، كان عدد الإصابات الجديدة عند 1108 حالات، والوفيات عند 12.