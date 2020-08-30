اخبار العالم

دولة اوروبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ حزيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، تسجيل 1715 إصابة جديدة بفيروس ، وذلك في أكبر معدل للإصابات اليومية منذ الرابع من حزيران الماضي.
وأعلنت الحكومة أن شخصا واحدا توفي بالمرض في غضون 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 41478 شخصا.

وأمس السبت، كان عدد الإصابات الجديدة عند 1108 حالات، والوفيات عند 12.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة اوروبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا