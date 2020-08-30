ترشيح مصطفي أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مصطفى أديب هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة.

وقالت قناة "mtv" نقلا عن مصادرها، إن السفير مصطفى أديب لا ينتمي إلى "تيار العزم" وإنما كان مديرا لمكتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي زمن توليه رئاسة الحكومة.



ولفتت إلى أن سعد الحريري سيجتمع مع "نواب المستقبل" عند الساعة السابعة لإبلاغهم بمرشح الكتلة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.