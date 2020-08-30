أشكنازي وكوشنر يبحثان انضمام دول أخرى لمعاهدة السلام

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الأحد، إنه بحث مع الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر، أهمية انضمام دول أخرى إلى معاهدة السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وقال أشكنازي، في تصريح نلقته ”الخليج 365”، إنه:" ناقشنا نافذة الفرص التي فُتحت لتغييرات استراتيجية بعيدة المدى في الشرق الأوسط، وأهمية إشراك دول أخرى في عملية السلام".





وكان أشكنازي، التقى الوفد الأمريكي الذي يترأسه كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويضم في عضويته مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك.

وخلال اللقاء هنأ أشكنازي، الوفد على الجهود الأمريكية التي تم بذلها للتوصل إلى اتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وأضاف:" هنأتهم على الخطوات المتخذة لاعادة فرض الحظر على إيران وكذلك الحاجة إلى تسخير الدول الأوروبية في هذا الجهد ".

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ويغادر الوفد الأمريكي إلى الإمارات العربية المتحدة غدا الإثنين، حيث يرافقه وفدا إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات.

وقال أشكنازي "أتمنى التوفيق لوفد الرحلة 971 التاريخية إلى الإمارات، لافتاً إلى أن الوفد" من المتوقع أن يناقش صياغة تفاهمات حول اتفاقيات مستقبلية".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل "تفتح فصلا جديدا في الشرق الأوسط يجلب الأمل لمنطقتنا".

ورحب بقرار دولة الإمارات بإلغاء مقاطعة إسرائيل، قائلا إن "القرار يخلق فرصا كثيرة للتعاون".

وقال:" أدعو الدول العربية والإسلامية الأخرى إلى اتباع طريق تلك الصداقة وإقامة علاقات كاملة ودافئة مع إسرائيل لإحلال السلام بين الأمم والشعوب.. والسلام مقابل السلام" .

وأضاف:" آمل أن تساعد روح التعاون هذه في بناء مستقبل من الثقة ، وكذلك مع الفلسطينيين".