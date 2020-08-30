إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، اعتباراً من الاثنين، مع استمرار حجم الطاقة الاستيعابية 30% للمصلين في الوقت الواحد، ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة بتوسيع نطاق العودة التدريجية للتشغيل الكلي، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية.



يأتي قرار إعادة افتتاح جميع دور العبادة بالتزامن مع الخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

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وبهذا الصدد، أكد سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «استجابة لطلبات دور العبادة واحتراماً لشعائرهم الدينية، تقرر كذلك السماح بدخول الأطفال إلى دار العبادة لممارسة طقوسهم الدينية بما لا يتعارض مع الإجراءات والقوانين السارية، كما تم السماح لكبار السن من رجال الدين والمصلين الذين لا يعانون من أمراض مزمنة بالدخول وفقاً للإجراءات السارية».

وأضاف الظاهري: لقد تم تزويد جميع دور العبادة بدليل إجراءات العودة التدريجية لدور العبادة والذي يتضمن شرحاً مفصلاً لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

وأوضح: سوف يستمر تعليق كافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها دار العبادة باستثناء الصلوات الرئيسية مع التشجيع على استخدام الخطط البديلة كالمنصات الإلكترونية والعمل عن بعد للاجتماعات الدورية والمحاضرات الدينية والأنشطة التعليمية، مع تقليص وقت الصلاة إلى ساعة زمن كحد أقصى وذلك للحد من التخالط لساعات طويلة، وترك مسافة مترين بين المصلين مع مراعاة حجم المساحة المتاحة للقاعة المستخدمة لضمان عدم انتقال العدوى من شخص إلى لآخر.

وثمنت الدائرة تعاون مختلف دور العبادة خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن العملية تكاملية والتنسيق المشترك الدائم دليل على روح المسؤولية تجاه الوطن عبر اتباع التدابير الواجب تطبيقها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي.