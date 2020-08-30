شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حرائق غابات بالقرب من موقع أثري باليونان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اندلع حريق غابات كبير بالقرب من موقع أثري شهير في شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي اليونان، وهي منطقة شهدت القليل من هطول الأمطار ودرجات حرارة تجاوزت 36 درجة مئوية لعدة أيام.

Advertisements واندلع الحريق بالقرب من ميسينا، حيث توجد آثار من الحضارة الميسينية التي كانت قائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد. وأعلنت إدارة مكافحة الحرائق اليوم الأحد إغلاق موقع ميسينا. وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية اليونانية "إي آر تي" أن الحرائق بدأت في الاقتراب من المنطقة.

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