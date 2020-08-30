بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن العناصر الإرهابية في شمال سيناء

نجحت القوات المسلحة في رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها مساء اليوم الأحد.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إنه تم تدمير 317 وكرًا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، إضافة إلى استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأوضحت القوات المسلحة أنه تم رصد وتتبع عدد من البؤر الإرهابية، وأسفرت خلال المدة من 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس، عن تدمير 317 وكرًا وملجًا وخزن للمواد المتفجرة في شمال سيناء.

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وأشارت في بيانها إلى أنه تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما بندقيتين آليتين وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيرين وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى علاجه وجاري استجوابه، عثر بحوازتهم على بنادق ومتفجرات ومبالغ مالية.

كما استهدفت القوات الجوية عدد من عربات الدفع الرباعي حاولت اختراق الحدود الغربية.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع تكثيف القوات البحرية عمليات التمشيط لتأمين الأهداف الاقتصادية ضد أي تهديدات، وتفعيل الأمن البحري.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه تم استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود في مناطق العمليات، مؤكدةً استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب.