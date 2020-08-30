الأول مكرر بالدبلومات الفنية: اخترت طريقًا أفضل من الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

وسط زغاريد الأم وتهنئة الجيران، احتفل محمد أحمد عبدالحميد، ابن محافظة قنا، بحصوله على المركز الأول مكرر في نتائج الثانوية الفنية الصناعية (التعليم المزدوج -مدارس مياه الشرب"، بعزيمة شاب لم يكتف بدعم أسرته لحياته الدراسية، دون أن يبادلهم هذا الدعم بآخر مادي كفله له عمله الخاص، الذي أزال به عبء تلبية احتياجاته المعيشية.

اختار الطالب المتفوق الطريق "الأفضل" للوصول إلى تحقيق حلمه بدخول كلية الهندسة، كما أوضح في حديثه لمصراوي، قائلاً: "ساعدتني دراستي في المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي على طرق باب حلم الالتحاق بكلية الهندسة، ولولا دعم والداي ما تمكنت من بلوغ هذا الحلم".

حصل "محمد" على مجموع ٥٥٧.٥ بنسبة ٩٧.٨١٪، وهو الأكبر على ثلاث شقيقات، كما أوضحت والدته، التي أشادت بتفوق ابنها، وقالت: "لم يسبب لنا أي متاعب خلال دراسته، وكان متميزًا في المرحلة الإعدادية".

أحمد عبدالحميد أبو الحسن، والد "محمد"، أشاد أيضًا باختيار مدرسة المياه لرحلة ابنه الدراسية، وقال: "كانت هي الاختيار الأفضل، والحمد لله على تفوقه.. أتمنى أن يلتحق بالكلية التى يرغب بها، تتويجًا لمجهوده في الدراسة".