يتربحون بطرق غير شرعية.. برلماني يهاجم سماسرة التقديم للجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار؛ قائلًا إنه منذ إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق الدراسة في الجامعات الدولية الأهلية الجديدة، بدء من العام الدراسى الجديد 2020/2021، ظهر السماسرة الذين يعرضون على الطلاب التقديم لهم في الجامعات الأهلية مقابل مبالغ مالية معينة.

وأوضح بركات أنه على الرغم من إعلان الوزارة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يتضمن كل التفاصيل، مع عدم قبول الطالب إلا بعد اجتياز "اختبار قدرات"، فإنه ظهر "سماسرة" ينصبون على الطلاب، عن طريق الزعم بقدرتهم على الحصول على موافقة أي من الجامعات الأهلية على التحاق الطالب بها، وتقديم "استثناءات" لهم، باعتبارهم "وكلاء" لتلك الجامعات.

وطالب النائب جميع أولياء الأمور بالتقدم ببلاغات في مثل هذه الأماكن حال التأكد من عدم اعتمادها من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية المسؤولة بداية من الطالب وولي الأمر، مرورًا بوزارة التعليم العالي، ومن ثم يأتي بعدها دور الإعلام، ودور المحافظين ورؤساء الأحياء في المراقبة، حتى دور الأجهزة الأمنية، حتى نتمكن من التصدي لهذه الكيانات الوهمية وسرعة استصدار القرارات الوزارية بالغلق الفوري لها.