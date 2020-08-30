بريطانيا تُسجل 1715 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، 1715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو. وأوضحت الحكومة أن شخصا واحدا توفى Advertisements بالمرض خلال 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى. بالمرض خلال 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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