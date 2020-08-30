إندونيسيا تُسجل 2858 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الإندونيسية اليوم الأحد، تسجيل 82 وفاة و2858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 172053 والوفيات إلى 7343.
وشهدت العاصمة جاكرتا اليوم الأحد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات تخطت الألف، وهو ما ربطته حكومة المدينة بزيادة حركة المواطنين خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال في منتصفأغسطس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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