إيران تُسجل 2388 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران اليوم الأحد، 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبالأمس أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 371816 والمتعافين
وقالت لاري يوم السبت في تصريحها الصحفي اليومي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1905 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عددالمصابين الى 371816 من ضمنهم 3791 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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