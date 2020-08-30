وزير الخارجية الكندي يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في الشرق الأوسط

اختتم وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، جولته الخارجية وزيارته إلى لبنان، بلقاء نظيره البريطاني، دومينيك راب في قصر هامبتون كورت بالقرب من لندن.
وناقش الوزيران العلاقات والتعاون بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك الأمن الدولي وحقوق الإنسان وتغير المناخوحرية الإعلام، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.
كما تبادلا وجهات النظر حول زيارة الوزير شامبين إلى لبنان وكذلك اجتماعاته الرئيسية الأخرى في سويسرا وإيطاليا في وقت سابق منهذا الأسبوع.
وركزت المناقشات أيضًا على تنسيق الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 والأوضاع في بيلاروسيا وهونج كونج والشرق الأوسط.
وأكد الوزيران التزامهما بضمان المساءلة والعدالة لعائلات ضحايا رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، مشددين على حاجة إيران إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك تعويض الضحايا والدول المتضررة.
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