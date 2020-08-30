الأمة الجزائري يُشيد بقرار الرئيس إجراء الاستفتاء على الدستور نوفمبر المقبل

أشاد مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الأول من نوفمبر المقبل، معربا عن ارتياحه لهذا القرار.
وقال بيان لهيئة مكتب مجلس الأمة، اليوم الأحد، إن "الأول من نوفمبر 1954 شكل انطلاق المشروع الوطني التحرري، ما
وأكد أن المشروع يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب العمل من أجلجعل الأول من نوفمبر المقبل حدثا فارقا في تاريخ الجزائري، والذي سيتزامن أيضا مع التدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم أكبر مسجد في أفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين.
وجدد مجلس الأمة دعمه لمسعى الرئيس تبون من خلال تعديل عميق للدستور يتلائم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، كما نوه بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس تبون حول مخطط الانعاش الاقتصادي.
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