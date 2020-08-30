لمنع تفشي كورونا.. الشرطة القبرصية تُجري 847 عملية تفتيش خلال 24 ساعة

أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الأحد، إجراء 847 عملية تفتيش خلال الساعات الـ24 الماضية لضمان الامتثال لإجراءات الوقاية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). (كوفيد-19). وقال متحدث باسم بالشرطة - في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - "إنه خلال عمليات Advertisements التفتيش تم تحرير محاضر لـ10 مواطنين و11 منشأة لمخالفتهم إجراءات الحد من تفشي كورونا. التفتيش تم تحرير محاضر لـ10 مواطنين و11 منشأة لمخالفتهم إجراءات الحد من تفشي كورونا. يُذكر أن قبرص سجلت منذ بدء تفشي وباء كورونا 1483 حالة إصابة مؤكدة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة أمس.

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