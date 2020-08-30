الأردن وبريطانيا يبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مع السفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند، أوجهالتعاون العسكري بين البلدين.
وبحثا سبل تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك؛ بما فيه مصلحة البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ، بترا، أن الحنيطي استقبل بمكتبه السفيرة البريطانية،
يُشار إلى أن الأردن وبريطانيا تربطهما علاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات على الصعد كافة، وامتدت منذ تأسيس المملكة.
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