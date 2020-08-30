الأردن يُسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منهم 67 إصابة محلية.

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وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم

تسجيل 22 حالة شفاء هذا اليوم، 16 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملكة علياء، وتمّ إجراء (9110) فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن (819171) فحصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.