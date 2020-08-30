السعودية..910 إصابة جديدة بكورونا و12260 حالة تعافي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 910 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أدنى رقم إصابات بالفيروس تسجله المملكة منذ منتصف إبريل الماضي،

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 12260 حالة ووفاة 30.

وسجلت مكة المكرمة 66 إصابة جديدة، وجدة 64، والرياض 45.

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وقال متحدث وزارة الصحة، إن الحالات النشطة تنخفض وهي في مستوى 21,284، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة تشهد نزولا شكل الثلث حيث وصلت إلى 1545.

كما أضاف “نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية”.

وشدد على أن “العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة”.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتساب” عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.