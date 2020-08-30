العراق..الكاظمي يعلن تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، مؤكدا على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق.

وحذر الكاظمي من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مشدداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.

وأوضح أن الدولة العراقية فقط مسؤولة عن محاسبة المعتدين.

وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.

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كان رئيس الوزراء العراقي، شدد الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين.

كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين. مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

كما أكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، و”إلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين” أثناء الاحتجاجات.

وأثنى الكاظمي على “الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضاً جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق”.