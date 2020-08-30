بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية… ترامب يتوجّه إلى كينوشا الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 5:34 مساءً

بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة التي شهدتها مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن، اثر اصابة المواطن الأميركي الإفريقي جايكوب بليك بجروح بالغة على يد شرطي، سيتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى المدينة.

وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض جود دِير السبت إنّ ترامب يتوجّه الثلاثاء إلى مدينة كينوشا في شمال البلاد، ويلتقي فيها مسؤولين عن قوّات الأمن، على أن “يتفقّد أيضًا الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب” التي أعقبت الحادثة.

وأصيب رب العائلة البالغ 29 عاما برصاصات عدة في الظهر أطلقها عن قرب شرطي أبيض، أمام أعين أبنائه الثلاثاء. وقال محاميه إنه سيبقى مشلولا.

ولم يوضح المتحدّث باسم البيت الأبيض ما إذا كان ترامب يعتزم لقاء عائلة بليك.

وتأتي الحادثة عقب حوادث مماثلة أطلق فيها شرطيون بيض النار على أشخاص من أصل إفريقي مما أثار موجة جديدة من الشعور بالظلم واحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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وقُتل شخص بالرصاص السبت في بورتلاند في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصرية ومناصرين للرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الأحد.

ولم تحدد الشرطة ما إذا كانت الطلقات التي أسفرت عن مقتل شخص مرتبطة بشكل مباشر بالتظاهرات.

وكانت بورتلاند مركز التظاهرات المتكررة ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن الأميركي الإفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في أيار/مايو الماضي.

وسرعان ما انتشر الغضب في كينوشا وتحول إلى اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والشرطة. وبلغ التوتر ذروته عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 17 عامًا النار في ظروف غامضة على ثلاثة متظاهرين، ما أسفر عن مقتل شخصين مساء الثلاثاء.

وهذا الصيف، جرت تظاهرات عدة، اتسمت بأعمال العنف أحيانا، في جميع انحاء الولايات المتحدة، من نيويورك إلى لوس أنجليس، بعد وفاة جورج فلويد الأميركي الإفريقي اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 أيار/مايو في مدينة مينيابوليس.

وتعد هذه الموجة الاحتجاجية الأكثر انتشارًا التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.