كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات عطاء مستمر للبنان منذ أكثر من ربع قرن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى مد يد العون للشعب اللبناني الشقيق لمعاونته على تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت. حيث وجّهت فور وقوع انفجارات مرفأ بيروت شحنة مساعدات عاجلة تضمنت مواد إغاثة وتجهيزات طبية لمعاونة الأطقم الطبية اللبنانية على تقديم الرعاية اللازمة للمصابين والمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الواسعة التي خلفها الانفجار

Advertisements