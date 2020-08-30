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احتفلت الفنانة لطيفة رأفت بمناسبة عاشوراء، ليلة أمس السبت، ولأول مرة رفقتها ابنتها الصغيرة ألماس.
وشاركت لطيفة رأفت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورا لها رفقة صغيرتها، وهما ترتديان الزي نفسه، الذي ناسب تقاليد المناسبة الدينية.
وتحرص لطيفة رأفت على إخفاء ملامح طفلتها الصغيرة في جميع الصور، التي تجمعهما، وتنشرها على أنستغرام.
وخطفت الحياة الشخصية للطيفة رأفت الأنظار، منذ تسرب أخبار حملها، لأول مرة، ثم استمر ذلك بعد إنجابها لألماس، وإلى حدود الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة رأفت تحتفل بعاشوراء مع رضيعتها الصغيرة.. زي متشابه وفرحة تعيشها “الديفا” لأول مرة – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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