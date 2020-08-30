الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لدي موعد على فنجان قهوة مع فيروز

يبدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان، غدا الاثنين، بموعد مع الفنانة اللبنانية فيروز، التي تعتبرا رمزا فنيا في العالم العربي برمته.

واعتلى اسم فيروز صدارة البرنامج المرتقب لماكرون في بيروت، في زيارته ثانية للبلد، خلال أقل من شهر، إذ كانت الأولى عقب فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وأورد موقع “الجزيرة” أن ماكرون كتب في برنامجه عبارة “موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين”.

ويحل ماكرون في لبنان للاحتفال بمائوية إعلان دولة “لبنان الكبير”، وسيقوم بزرع أرزة، ضمن مراسيم الاحتفال.

وراجت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لفيروز المختفية عن الأتظار، لكن ابنتها نفتها بشكل كلي، وأكدت أن مصدرها حساب ينتحل صفة أحد أبناء فيروز.