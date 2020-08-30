السفارة الإسبانية في الرباط تعلن عن رحلات بحرية من طنجة صوب الجزيرة الخضراء

لا تزال السفارة الإسبانية في الرباط تعلن عن رحلاتها البحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وحسب ما أوضحته السفارة نفسها، فإن الرحلة المرتقبة، رقم 28، ستضم 553 مسافرا، 238 مركبة، تحمل ترقيما للاتحاد الأوربي، وذلك عبر سفينة “باليريا”.

وتستهدف الرحلة المذكورة نقل الإسبانيين العالقين في المغرب، والمقيمين الدائمين في المملكة الإيبيرية، بينما لاتزال الحدود المغربية مغلقة بسبب وباء كوفيد 19.

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ولم تعلن السفارة الإسبانية موعد الرحلة المرتقبة، بينما حددت وزارة الداخلية الإسبانية تاريخ 16 شتنبر موعدا لها، بعد سحب المغرب من قائمة البلدان، التي يسمح لمواطنيها الدخول إلى البلد، بعد الارتفاع الأخير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف موقع “سبتة تي في” أن السلطات الإسبانية استندت في قرارها إلى التوصية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوربي 2020/912، بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوربي، والرفع المحتمل لهذا التقييد. واستثنى القرار 11 دولة من بينها تونس، والصين، ورواندا.

وكانت إسبانيا قد قررت، الثلاثاء الماضي، تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بوضع ألفي عنصر من القوات المسلحة تحت تصرف المناطق.